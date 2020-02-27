السبت.. فريق كايروكي يحيي حفلًا غنائيًا في فرنسا

يستعد الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" لإحياء حفله الغنائي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن جولته الغنائية الأوروبية. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 29 Advertisements فبراير، على مسرح “Alhambra” الفرنسي الشهير، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء. فبراير، على مسرح “Alhambra” الفرنسي الشهير، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء. بالإضافة إلى حفل مساء غد الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، والتي نفدت تذاكرها بالكامل قبل إحياء الحفل بإسبوع، بجانب حفل لندن الذي يقام يوم الأحد الموافق 1 مارس، وذلك على مسرح Ellectric Ballroom الذي يضم فعاليات من الحفلات الموسيقية العالمية الصاخبة. الألمانية برلين، والتي نفدت تذاكرها بالكامل قبل إحياء الحفل بإسبوع، بجانب حفل لندن الذي يقام يوم الأحد الموافق 1 مارس، وذلك على مسرح Ellectric Ballroom الذي يضم فعاليات من الحفلات الموسيقية العالمية الصاخبة.

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