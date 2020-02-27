إليسا:"دولتنا معتبرة الموضوع كتير عادي"!!

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على تطورات إنتشار فيروس ​كورونا​ في العالم ولبنان، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"شو هالمرض يللي عم يسكّر حدود الدول عا بعضا ويخرب بيوت العالم وأشغالها ورح يبلشو أشغال اللبنانيين بكتير دول تتأثر من هالإجراء وينمنعو يفوتو عليها! والأسوأ إنو دولتنا معتبرة الموضوع كتير عادي ولا آخدة تدابير ولا إجراءات متل ما لازم، كأنو الدني بألف خير! الله يساعد الناس ويحميهن"!

وكانت كتبت إليسا سابقاً تعليقاً على الموضوع:"دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع"!



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