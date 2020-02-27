ليام باين ينفصل عن حبيبته

ميرنا وليد - بيروت - انفصل النجم العالمي ​ليام باين​ (26 عاماً) عن حبيبته عارضة الأزياء العالمية مايا هنري.

وأفادت صحيفة The Sun أن ليام سُمع وهو يقول أنه أعزب في إحدى المناسبات.

ليام ومايا بدآ يتواعدان العام الماضي، والمرة الأولى التي رصدا فيها سوياً يداً بيد كانت في آب/أغسطس 2019.

وكان ليام قد انفصل العام الماضي عن حبيبته العارضة ناعومي كامبل.

بدأ ليام باينبمواعدة المغنية شيريل في عام 2016، وفي 22 آذار/مارس 2017 أنجبا طفلهما الأول.

علاقتهما لم تستمر إذ أعلن شيريل وباين أنهما أنهيا علاقتهما في تموز/يوليو عام 2018.

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