نجوى كرم تواصل تلقي المعايدات.. بينهم زياد برجي وفرح يوسف وفادي حرب

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ تلقي المعايدات لمناسبة عيد ميلادها، وذلك من قبل عدد من الفنانين الذين يعايدونها عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ونذكر منهم الفنان اللبناني زياد برجي الذي كتب لها:"عيد ميلاد سعيد، عقال الـ100 سنة، ما بيلبقلك إلا النجاح والسعادة والحب وأكيد أكيد النجومية خلقت إلك"، وردّت عليه كرم بالقول:"قلبك كتير كبير وكتير بيعرف يحب، وأنا بشكرك مكن كل قلبي".



الفنان اللبناني فادي حرب:"عقبال المية يا شمس الغنية انشالله بتبقي دايما مضواية وكلك جمال وطاقة ونجاح"، وردت عليه كرم بالقول:"هيدي هي الطاقة بحد ذاتا، هالمهرجان لإنتوا سببو".



الفنانة السورية فرح يوسف:"كل عام و انتي شمس الغنية و يارب دائماً تكوني سعيدة و رضيانة و ناجحة بحبك من كل قلبي"، وردت كرم بالقول:"إسمك بمثل قلبك، شكراً".

