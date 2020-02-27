نجوى كرم تواصل تلقي المعايدات.. بينهم زياد برجي وفرح يوسف وفادي حرب

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية نجوى كرم تلقي المعايدات لمناسبة عيد ميلادها، وذلك من قبل عدد من الفنانين الذين يعايدونها عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ونذكر منهم الفنان اللبناني زياد برجي الذي كتب لها:"عيد ميلاد سعيد، عقال الـ100 سنة، ما بيلبقلك إلا النجاح والسعادة والحب وأكيد أكيد النجومية خلقت إلك"، وردّت عليه كرم بالقول:"قلبك كتير كبير وكتير بيعرف يحب، وأنا بشكرك مكن كل قلبي".
الفنان اللبناني فادي حرب:"عقبال المية يا شمس الغنية انشالله بتبقي دايما مضواية وكلك جمال وطاقة ونجاح"، وردت عليه كرم بالقول:"هيدي هي الطاقة بحد ذاتا، هالمهرجان لإنتوا سببو".
الفنانة السورية فرح يوسف:"كل عام و انتي شمس الغنية و يارب دائماً تكوني سعيدة و رضيانة و ناجحة بحبك من كل قلبي"، وردت كرم بالقول:"إسمك بمثل قلبك، شكراً".
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