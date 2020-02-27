تيم ريدفورد رئيس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

ميرنا وليد - بيروت - تمّ تعيين ​تيم ريدفورد​ لترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير ويشاركه كل من مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والممثلة التونسية نجلاء بن عبدالله.

وتضم المسابقة ثلاثة عشر فيلماً من سبع دول عربية، تركّز غالبيتها على آثار التحولات الاجتماعية، وانعكاساتها على خبراتنا الحياتية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات العائلية والشخصية، أو علاقاتنا بما حولنا.

وقد أكّد مدير المهرجان محمود صبّاغ أن ”الأفلام القصيرة هي نواة السينما السعودية، ورصيدها الحيوي المستمر. لقد أردنا من خلال إطلاق مسابقة صلبة للفيلم العربي القصير أن نقدم مساحة اضافية تشجع على مزيد من الاكتشافات وعلى مزيد من الاستمرارية." وأضاف ”يسعدنا انضمام تيم ريدفورد لرئاسة لجنة تحكيم النسخة الأولى، لتخصصه ولخبراته العالمية، فيما يساهم أحمد الملا ونجلاء بن عبدالله بوجهات نظر يستمدانها من خبرتهما وفهمهما للمشهد السينمائي المحلي والعربي."

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