هل سيحضر الأمير هاري وميغان ماركل حفل زفاف الأميرة بياتريس؟

ميرنا وليد - بيروت - جدل أثير في بريطانيا خلال الساعات الماضية، وتحديداً حول حضور كل من ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ حفل زفاف ​الأميرة بياتريس​ على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي، وذلك بعد أن أشارت معلومات إلى أن التوتّر يتصاعد بين دوقي ساسكس ويورك، وأن هاري وميغان قد لا يحضران حفل الزفاف في قصر سانت جيمس في 29 أيّار/مايو المقبل.

وأوضحت بعض الصحف البريطانيّة أن الدعوة وُجّهت للزوجين، إلاّ أن القرار بحضور الزفاف يعود إليهما.

ويأتي هذا الجدل، في ظل الأجواء المتوترة التي تسيطر على القصر الملكي بعد قرار هاري وماركل بالتخلي عن مهامهما الملكية، إذ أنه ووفقاً لموقع "دايلي ميل" البريطاني، اشتكى الزوجان من أن معاملتهما في القصر اختلفت عن باقي أفراد الأسرة الملكيّة.

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