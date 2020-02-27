وسام حنا:"بلبنان مشكلتنا بالحرامية مش بمواردنا"

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل اللبناني ​وسام حنا​ على إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس لبنان بلد نفطي، وذلك مع بدأ حفر أول بئر نفطي في البحر، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"صرنا دولة نفطية وبعد سنوات رح انبلش نستخرج .واو.. هيدا إنجاز ؟ فنزويلا كانت اكبر مصدر نفط بالعالم و بتملك اكبر الاحتياطات النفطية و لكن بسبب الفساد و سوء الإدارة و المديونية الكبيرة ،انهارت و جاع الشعب نحنا كمان بلبنان مشكلتنا بالحرامية مش بمواردنا .بابا جيبوا الكهرباء قبل".

ومن ناحية أخرى، كان علّق حنا على وصول "الكورونا" الى لبنان، اضافة الى كل الأحداث المؤلمة التي تحلّ به من الناحية الاقتصادية، منتقدا بمنشوره أحد الأشخاص دون ذكر اسمه.

وكتب: "كورونا وصلت وزير الصحة القوي بيطمن ما في داعي للهلع الدولار حيصير ب ٣٠٠٠ ، اسرائيل من الصبح عم تهدد. ارتفاع ثمن السلع الاستهلاكية ٤٥٪ مئات الشركات أعلنت افلاسها بطالة فقر هجرة وبالآخر بيطلع واحد اورنجي بقول وينو وسام حنا سنموت بعد قليل".

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