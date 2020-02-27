موسيقار مصري شهير يثير الجدل بهجومه على عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - أثار الموسيقار المصري ​محمد سلطان​جدلاً كبيراً، بعد تصريحات صحافية قال فيها إنه لا يستمع إلى الفنان المصري ​عمرو دياب​، ولا يعلم شيئاً عن أغانيه.

وأضاف أنه لا يؤمن بما يقدمه دياب، وهو بالنسبة له مجرد "موجة"، حتى لو إستمر على الساحة لأكثر من 100 سنة، لكن بلا قيمة فنية.

وتابع: "أنا مش حافظ له ولا أغنية، طول عمر أغانيه موضة جديدة".

تصريحات سلطان أغضبت محبي دياب، الذين إستغربوا طريقة تفكيره وتحليلاته، لا سيما وأن "موجة" دياب لم تنته منذ أكثر من 35 عاماً، ولا زال الرقم الصعب في عالم الغناء والنجم العربي الأول لناحية القاعدة الجماهرية.

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