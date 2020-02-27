ميرنا وليد - بيروت - بعد ان أثارت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ الجدل بردها على موضوع غناء التيتر الخاص بمسلسل 2020 للممثلة نادين نسيب نجيم علم موقع الخليج 365 أن شيرين فعلا ستغني اغنية المسلسل وهي "لم تقل انها لم تتفق مع الصباح على الغناء بل قالت انها لم تسمع الاغنية بعد" وستعمل شركة الصباح لايجاد الاغنية التي تناسب المسلسل وتناسب ذوق شيرين وقيمتها الفنية والتعاون سيتم بعد ان حققا نجاحا ساحقا بأغنية يا بتفكر يا بتحس العام الماضي.

وكانت قد ردّت شيرين عبد الوهاب على ​تصريحات الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ حول ترشيحها لغناء شارة مسلسلها الرمضاني المقبل وقالت ان تصريح نادين ورّطها لأنها لم تحسم قرارها بعد خصوصا انها لم تسمع الأغنية حتى الآن ومن الممكن أن لا تعجبها واضافت: «نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى رأسي من فوق وشرف لأيّ فنّان إنّه يغني تترك بس إنتي ورطتيني، وأنّها لم تسمع الأغنية إلى الآن ولم تعرف كيف سيكون شكلها

من ناحية أخرى كشفت شيرين في تصريحها لبرنامح Trending أنّها ستعود لمواقع التواصل بعد ابتعادها عنها قريباً

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص - بعد أن أثارت الجدل بتصريحها هل ستغني شيرين تيتر مسلسل نادين نسيب نجيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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