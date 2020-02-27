يسرا وإلهام شاهين متأثرتان في جنازة حسني مبارك-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للفنانتين المصريتين يسرا و​إلهام شاهين​ خلال مشاركتهما في جنازة الرئيس المصري السابق ​حسني مبارك​.

وظهرت يسرا وشاهين في الصور وقد بدت علامات التأثر والإنهيار عليهما وهما تحتضنان جمال مبارك وسط حالة من الانهيار حزنا على فراق والد الأخير الذي رحل عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت كل من يسرا وشاهين نعتا مبارك عبر صفحاتيهما الخاصة، إذ قالت يسرا:"أتقدم إلى الشعب المصري العظيم وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قائد نصر أكتوبر المجيد، فلا شيء أصعب من فقدان عزيز لنا، ولا يوجد كلمات تعبر عن ما في داخلنا سوى مشاركة جميع أفراد الأسرة العزاء".

وأضافت يسرا: "كان مثال الشرف والوطنية، جزيل الشكر والامتنان لحفاظك على كل شبر من أرض مصر، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وللأسرة الكريمة خالص العزاء والمواساة".

وبدورها قالت شاهين: "الله يرحم الرئيس مبارك، كان شخصية وطنية عظيمة، حارب من أجل مصر هو وزملاؤه وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا، والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده في كل ما نسب إليهم".