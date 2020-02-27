تراند اليوم : الهام شاهين عن أخر زيارة لمبارك : حالته النفسية كانت وحشة

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور المراسم العسكرية لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي أقيمت اليوم الأربعاء، وانطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وظهرت ملامح الحزن عليها، فلم تستطيع أن تتمالك دموعها، خاصًا للحب الكبير الذي تكنه له

وفي تصريحات لإلهام شاهين التي أشادت بمراسم الجنازة التي أقيمت للرئيس اليوم، ووصفتها بأنها تكريم للدولة المصرية، واعتراف من الشعب المصري بحبه واحترامه له، مؤكدة تجلي الحزن والاحترام من قبل الشعب المصري بعد وفاة الرئيس الأسبق

وأضافت، أن مبارك يستحق كل ذلك الاحترام لأنها ترى أنه قائد عظيم، تحمل دولة بها مشاكل كبيرة، بجانب تقديمه العديد من الإنجازات التي طبعت في تاريخ مصر، كما عبرت عن سعادتها بأنه توفي بعد أن رأى براءته وبراءة أولاده علاء وجمال مبارك

وأكدت أن براءته جاءت حتى يعلم الجميع حقيقة الأمور وحجم المؤامرة التي كانت تحاك بمصر ورئيس مصر أثناء حكمه، فأشارت إلى الأطراف الذين من وجهة نظرها هم الذين كانوا يحيكون تلك المؤامرات وهم: تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب جماعة الإخوان المسلمين

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واستكملت حديثها بأن آخر مرة رأته فيها كانت عندما زارته في إحدى المرات بالمستشفى لتطمئن على صحته، بعدما علمت بسوء حالته النفسية، فحرصت على توضيح موقف الشعب تجاه له، وأكدت له حبهم الشديد واحترامهم له

وردت شاهين على التعليقات المهاجمة لرئيس الأسبق، فقالت إنه لا يوجد رئيس إلا وحدث في حكمه بعض السلبيات، مشيرة إلى أن الرؤساء السابقين جميعهم اعترض عليهم البعض وعلى نظام حكمهم، ولكنها ترى أن إيجابيات عصر مبارك تطغى على سلبياته، فوصفت فترته بأنها كانت أفضل فترة للفن والفنانين، التي نتج عنها العديد من الأعمال الناجحة والتي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري، على جميع الأصعدة

وأشادت إلهام شهاين، بالدور والحقوق التي حصلت عليها المرأة في عصره، فصدر العديد من القوانين والتشريعات في عهده التي أعطت المرأة حقوقًا كثيرة كانت غائبة عنها في فترات أخرى، ووجهت الشكر لسوزان مبارك لجهودها التي بذلتها أثناء حكم مبارك من مكتبات للطفل واهتمامها بالمرأة وحقوقها

المصدر – القاهرة 24