تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم وترفض المكوث في المنزل حتى تخسر هذا الوزن الزائد

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة، حيث قالت إنها تعرضت لتليف على الرحم، الذي تصاب به معظم السيدات، لكن حجمه كان كبيرًا، ولاستئصاله كان لا بد أن تجري عملية صعبة، وصفتها “بالولادة القيصيرية”، كما أنها تتعاطى بعض الأدوية التي تسبب في حبس المياه داخل الجسم، وهو ما تسبب في زيادة وزنها بهذا الشكل.

وأكدت شيرين خلال لقائها مع “ذا انسيدر” أنها ليست منزعجة من زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها تخضع حاليا لجلسات علاج طبيعي، إلى جانب نظام غذائي معين حتى تستعيد وزنها المثالي مرة أخرى.

وأوضحت أن ذلك يحتاج الكثير من الوقت، مؤكدة الاستمرار في عملها وإحياء حفلاتها دون الاهتمام بذلك، كونها ترفض المكوث في المنزل حتى تخسر هذا الوزن الزائد.

وكانت شيرين قد أثارت جدل كبيرا بعد حفلها الأول بالكويت، الجمعة الماضية، حيث فاجأت الجمهور بطلب غريب، فقد طلبت من زوجها الفنان حسام حبيب أن يحملها للنزول من على خشبة المسرح، قائلة: “حسام ممكن تيجي تشيلني؟.. خايفة أنزل تحت”، وهو ما جعلها تتصدر تريند جوجل الأيام الماضية.

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وعلى جانب آخر، تتعاون شيرين مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا بغناء تتر مسلسل “عشرين عشرين”، بطولة النجمة اللبنانية بعد أن غنت العام الماضي “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص”.

مسلسل “عشرين عشرين” بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين ألبوم “نساي”، والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة، كما كانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل “طريقي” الذي حقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه.