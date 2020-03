تراند اليوم : 9 أفلام عالمية.. تنطلق في دور السينما خلال «مارس»

تطرح عدة شركات إنتاج 9 أفلام جديدة في دور العرض السينمائي حول العالم، خلال شهر مارس القادم، تتنوع بين الخيال والرسوم المتحركة والأكشن والدراما، الكوميكس والرعب والإثارة والتشويق.

أول الأفلام المنتظر عرضها فيلم الرسوم المتحركة Onward الذي يدور في عالم خيالي حول قزمين شقيقين يسعيان لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك سحر أم لا، وسيطرح في دور العرض السينمائية في 6 مارس، وفي اليوم ذاته سيعرض فيلم The Way Back الذي يشهد عودة النجم بن أفليك في أحداث درامية رياضية، تحكي قصة مدرب كرة سلة يعاني من الإدمان والاكتئاب، وحين يبدأ مسيرة ناجحة مع فريق مدينته يجد نفسه فى مواجهة مع الماضي والذات، كما سيعرض بالتاريخ نفسه الفيلم الإيطالي الأمريكي The Burnt Orange Heresy، الذي تدور أحداثه عن فنان يعين من أجل سرقة لوحة فنية نادرة، ليجد نفسه مطاردا من السلطات من جهة، وجشعه وطمعه من جهة أخرى.

أما يوم 13 مارس فسيعرض الفيلم الكوميدي My Spy بطولة نجم المصارعة السابق والممثل باتيستا، مجسدا دور أحد عملاء CIA، إذ يجد نفسه تحت رحمة طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 9 سنوات، بعد أن يرسل سرياً لمقاربة أسرتها. كما يعرض في اليوم ذاته فيلم Bloodshot المستوحى من قصص الكوميكس، ويدور حول محاولة إعادة شخص من الموت بطريقة علمية عبر تقنية النانو تكنولوجي، ليصبح خارقا للطبيعة وآلة للقتل، علاوة على عرض فيلم The Hunt الذي تدور أحداثه في إطار الرعب والإثارة والتشويق، بداية من استيقاظ 12 شخصا غريبا فجأة في مكان معزول لا يعرفون أين هم، أو كيف وصلوا إلى هناك، دون أن يعلموا أنهم مختارون لغرض اصطيادهم. وفي اليوم ذاته سيعرض فيلم الدراما Never Rarely Sometimes Always الذي حصل على إعجاب كبير من النقاد، حين عرض في مهرجان Sundance، ويحكي قصة زوجين يسافران من بنسيلفانيا إلى مدينة نيويورك، للبحث عن الرعاية الطبيعية بعد حمل غير متوقع.

وفي 20 مارس، تشهد دور السينما الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place الذي يصنف كأحد أفضل أفلام الرعب والإثارة والتشويق في السنوات الـ10 الماضية، ويدور حول عودة الأسرة من جديد لمواجهة الخوف، إذ يجب ألا تصدر أي صوت حتى لا تموت. فيما ينطلق فيلم Mulan في دور السينما يوم 27 مارس، وهو إعادة إنتاج لأحد أفلام «ديزني» الرسومية الكلاسيكية بنسخ حية، إذ يعد منتجوه أنه سيكون مختلفا عن النسخة الرسومية بتفاصيل أكثر.