تراند اليوم : بالفيديو- ما الذي جمع سيرين عبد النور ونجوى كرم؟

تحتفل الفنانة اللبنانية نجوي كرم بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 26 شباط الجاري.
وفي هذه المناسبة نشرت الفنانة الاللبنانيةسيرين عبد النور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تغني لنجوى كرم “عيد ميلاد سعيد” وتقبلها متمنية لها عامًا سعيدًا. وذلك في جلسة خاصة احتفالا بعيدهما الذي يصادف في هذا الشهر.
وكتبت عبد النور معلقة على الفيديو: “بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنى لك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكي بالسلام والأمان، الله يحمي لي اياكي من كل شر”.