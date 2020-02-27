تراند اليوم : بالفيديو- ما الذي جمع سيرين عبد النور ونجوى كرم؟

تحتفل الفنانة اللبنانية ​نجوي كرم بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 26 شباط الجاري.‏

وفي هذه المناسبة نشرت الفنانة الاللبنانيةسيرين عبد النور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تغني لنجوى كرم “عيد ميلاد سعيد” وتقبلها متمنية لها ‏عامًا سعيدًا. وذلك في جلسة خاصة احتفالا بعيدهما الذي يصادف في هذا الشهر.

وكتبت عبد النور معلقة على الفيديو: “بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنى لك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد ‏عليكي بالسلام والأمان، الله يحمي لي اياكي من كل شر”.‏