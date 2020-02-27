شيرين عبد الوهاب : ” نادين نسيب نجيم ورطتني “

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 12:53 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” بتصريحات لها من خلال لقاء أجرته مع برنامج ” mbc trending ” علقت من خلاله على ما أدلت به الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” حول غناء شيرين لتتر مسلسلها الرمضاني المقبل ” 2020 ” .

فقالت شيرين أنها لم تحسم قرارها بعد خصوصا أنها لم تسمع الأغنية حتى الآن ومن الممكن أن لا تعجبها .

وتابعت : ” نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى راسي من فوق وشرف لأي فنان إنه يغنيلك يا نادين ويغني للشركة المنتجة شركة الصباح لإنهم ناس محترمين .. بس إنتي ورطتيني أنا لسه مسمعتش حتى الأغنية وولسه مش عارفة إذا كانت هتعجبني ولا لأ ” .

يذكر أن مسلسل 2020 بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وفادي إبراهيم وكارمن لبس وفؤاد شرف الدين .. ومن إخراج فيليب أسمر .