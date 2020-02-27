عبدالله السدحان يتعرض لحادث سير خلال توجهه للرياض

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان السعودي عبدالله السدحان، اليوم الخميس، لحادث مروري خلال توجهه إلى العاصمة الرياض لبدء تصوير أحـداث مسلسله الكوميدي "الديك الأزرق".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره السدحان عبر حسابه على "تويتر" سيارته وهي محملة على مركبة مخصصة للحوادث وعليها آثار صدم في الباب الأمامي جهة السائق.

وكتب السدحان في تغريدته: ‏الحمدلله على كل حال سالمين من زود الوناسة ما أمدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز أول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله ويأتي أحدهم ويقشني أنا وسيارتي، لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف أم لا وحده رده".

وحرص الفنان على توجيه رسالة طمأنة لجمهوره بشأن حالته الصحية قائلا:"الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للشائعة".

ويعمل السدحان خلال هذه الأيام على تصوير مسلسله الكوميدي الجديد "الديك الأزرق" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على قناة SBC السعودية، والذي يشاركه دور البطولة الفنان بيومي فؤاد، ويتم تصويره في الرياض.

وهو عمل كوميدي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، ويعتبر العمل الثاني للسدحان في رمضان 2020، حيث شارف على الانتهاء من تصوير دوره في بطولة مسلسل "كسرة ظهر"، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على القنوات الكويتية، ويجسد من خلاله شخصيتين مختلفين، ويتناول العديد من القضايا الحياتية في المجتمع الخليجي.

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ومن جانب آخر قدم السدحان في يناير الماضي بالكويت على خشبة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مسرحيته "الثمن" المأخوذة عن رائعة المسرحي الأمريكي آرثر ميلر. فيما يسعد للمشاركة في عمل درامي جديد في الكويت.

والسدحان من الفنانين المشهورين بأعمالهم الكوميدية مع الممثل ناصر القصبي. وهو صاحب مؤسسة الهدف للإنتاج الفني.

وشارك السدحان في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية في المملكة العربية السعودية وكانت بدايته عام 1974 مع محمد العلي اكتشفه المخرج سعد الفريح.

وبدأت علاقته في مسرح جامعة الملك سعود في الرياض وهو من طلاب كلية الزراعة في ذلك الوقت. ثم بدأ مشواره الفني في عام 1981، وكانت بدايته مع بكر الشدي وناصر القصبي.