الأميران جورج وشارلوت يثيران هلع العائلة المالكة.. ما علاقة كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الهلع أصابت العائلة المالكة في بريطانيا من فيروس "كورونا" بعد أن تم عزل التلاميذ في مدرسة الأمير جورج والأميرة شارلوت.

ذكرت وسائل إعلام متعددة في المملكة المتحدة أنه تم إرسال أربعة تلاميذ في مدرسة "توماس باترسي" في لندن إلى منازلهم من أجل عزلهم الذاتي في انتظار نتائج اختبار فيروس كورونا.

وفي حالة تأكيد أيً من هؤلاء الطلاب بالإصابة بفيروس كورونا، فمن المحتمل أن يكون قد أصاب عدد من التلاميد الآخرين؛ لذا تعيش العائلة المالكة في حالة هلع بعد هذه الأخبار.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن متحدث باسم المدرسة قوله: "مثل جميع المدارس، فإننا نتعامل بجدية شديدة مع المخاطر المحتملة المتعلقة بانتشار فايروس Covid-19 وتحقيقًا لهذه الغاية، نتبع تعليمات الحكومة بشأن الوقاية من العدوى وإدارة الحالات التي يشتبه في تعرض بعض الموظفين أو الطلاب للفيروس أو ظهور أي أعراض عليهم".

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وأضاف:"لدينا حاليًا عدد صغير جدًا من الطلاب الذين تم تقييمهم وهؤلاء الأفراد حاليًا، وفقًا لمجلس الحكومة، يظلون في منازلهم في انتظار تلقي نتائج اختباراتهم".

وتابع: "تم إبلاغ جميع أولياء الأمور وحافظنا على اتصال منتظم مع المرتبطين بالمدرسة لضمان مشاركة المجالس وتعميم المعلومات المهمة"، وأضاف: "بالطبع، سوف نحافظ على سرية الموظفين والطلاب، ولن نعلق على حالات محددة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه 13 مدرسة على الأقل في جميع أنحاء المملكة المتحدة أبوابها بسبب مخاوف من انتشار الفيروس، وأرسلت أكثر من 20 مدرسة أخرى تلاميذ ومعلمين إلى منازلهم لمدة أسبوعين بعد إصابتهم بنزلات البرد والسعال.

تتزايد المخاوف من انتشار الفيروس القاتل بعد وفاة 12 شخصًا في إيطاليا منذ يوم الجمعة - في حين أبلغت فرنسا عن حالة وفاة أخرى، وأصبحت اليونان ومقدونيا الشمالية أحدث البلدان التي سجلت فيها حالات الإصابة، حيث تجاوز عدد المصابين في قارة أوروبا 400 شخص، ليصل إلى 458 شخصًا.