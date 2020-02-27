شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواقف مؤثرة للنجمة شيرين عبد الوهاب قبل إعلانها تفاصيل الإصابة بورم ليفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب فى أكثر من موقف مؤثر قبل إعلانها تفاصيل إصابتها بورم ليفي على الرحم، ولم يفسره الجمهور بالشكل الصحيح وقتها، ولكن بعد إعلانها عن المرض وضح للكثير من معجبيها أسباب هذه المواقف، وكان أكثر هذه المواقف وضوحا، ظهورها وهى تغنى على كرسى خلال حفلها فى مدينة جدة السعودية يناير الماضى، حيث طلبت من منظمى الحفل، الجلوس على كرسى أثناء الغناء، بعدما شعرت بتعب مفاجئ مما اضطرها للجلوس.

واعتذرت شيرين للجمهور وقتها على هذا الطلب، قائلة: "آسفة دي أول مرة اعملھا في حیاتي"، ولكن الجمهور ظل يدعمها لنهاية الحفل وتفاعل مع أغنياتها بشكل كبير، كما اعتذرت بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا.

وصعدت شيرين إلى المسرح متأخرة أكثر من ربع ساعة علي غير عادتها، مما يؤكد شعورها بإرهاق وتعب شديد، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط طلبت أخذ استراحة وذهبت إلى غرفتها وعادت لتكمل الحفل ولكن ظهر عليها التعب مما دفعها للجلوس مرة أخرى علي أحد سماعات الفرقة.

والموقف الثانى خلال تصريحاتها وطلبها من جمهورها الدعاء لها ومؤكدة على أمنيتها لوجود طفل من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له، نافية ما تردد عن شائعات حمها بسبب انتفاخ بطنها ولكن ذلك يعود إلى الأدوية التى تأخذها للعلاج، قائلة: "الناس من كتر حبها في الكابل ده نفسهم يشوفوا منه أطفال وأنا بقولكم ادعولى من قلبكم إن ربنا يرزقني بطفل من حسام لأني بحبه جدا ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه.. كتر الدعاء بيغير القدر، وأنا راضية بقضاء الله أكيد ربنا ليه حكمة في تأخير الحمل لغاية دلوقتى".

وتابعت قائلة خلال تصريحات تليفزيونية لها: "فى انتظار اللحظة العظيمة دى وأول ما تحصل هخليه أول حد يعلن.. وأول ما أعرف مش هقدر أخبى عنكم لأكتر من يومين تلاتة".

Advertisements

والموقف الأخير التى تم انتقادها عليه وقتها، عندما طلبت من زوجها الفنان حسام حبيب أن يحملها للنزول من علي المسرح، بحفلها بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت يوم 21 فبراير، وأوقفت شيرين الغناء لتنادي علي زوجها الفنان حسام حبيب وتطلب منه حملها للنزول من علي المسرح، حيث قالت له :"حسام من فضلك تعالي شيلني"، ليستجيب لها ويأتي إليها ويحملها لأسفل المسرح.

وكشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى إصابتها بورم ليفي على الرحم، وإجرائها عملية جراحية لإزالته ما تسبب في زيادة وزنها الفترة الأخيرة، وظهورها بحفلاتها بشكل مختلف وغنائها فى إحدى حفلاتها جالسة على كرسى.