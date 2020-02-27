شاهدوا.. وفاء الكيلاني تعود الى الشاشة ببرنامج “السيرة”

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 11:53 صباحاً - بعد غيابها عن الشاشات منذ آخر برامجها “تخاريف” الذي عرض على شاشة MBC عام 2018، تعود الإعلامية وفاء الكيلاني إلى الشاشة ببرنامج جديد وهذه المرة عبر قناة مصرية تحت عنوان “السيرة”.
إذ بدأت قناة dmc الترويج لبرنامج جديد من تقديم وفاء الكيلاني يحمل اسم “السيرة” لم يتحدد موعده بعد، ويكتب فقط قريبا.
يشار إلى أن وفاء الكيلاني تزوجت من الممثل السوري تيم حسن في أيار 2017 ولا تزال شائعات الإنفصال تطالهما يوما بعد يوم.
الجدير ذكره أنه منذ بداية عمل وفاء الكحيلاني في مجال الإعلام، قدمت برامجا عديدة ومختلفة.
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