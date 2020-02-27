الأمير هاري في بريطانيا لإنجاز آخر مهماته الملكية

الخميس 27 فبراير 2020

عاد الأمير هاري من كندا إلى المملكة المتحدة ليبدأ الأربعاء سلسلة من الالتزامات الرسمية قبل الانطلاق في حياته الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية، وفق لموقع 24.



وقد وصل الأمير البالغ من العمر 35 عاماً وفقاً لوسائل إعلام بريطانية مساء الثلاثاء إلى أدنبره لإطلاقه من خلال منظمته "ترافاليست" نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي والإقامات السياحية على البيئة.

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وكان الأمير هاري تعرض لانتقادات بسبب سفره في طائرات خاصة، إلا أنه دافع عن نفسه خلال إطلاق "ترافاليست" الخريف الماضي مؤكداً أنه كان يسافر في رحلات تجارية في 99 % من الحالات لكن في بعض الأحيان كان يتعين عليه السفر بطائرة خاصة من أجل ضمان "سلامة" عائلته.

وهذه المرة، أظهرته وسائل الإعلام البريطانية وهو يغادر قطاراً في محطة أدنبره آتياً من لندن مع قبعة على رأسه، ويحمل حقيبة على كتفه بعد عبوره المحيط الأطلسي في رحلة تجارية.

وسيقوم الأمير هاري بسلسلة من الالتزامات الرسمية. فالجمعة سيحضر تسجيل جون بون جوفي في استوديوهات "آبي رود" الشهيرة، لأغنية خاصة بألعاب "إنفيكتوس"، وهي مسابقة رياضية بين الجنود الجرحى من أنحاء العالم تم إنشاؤها بمبادرة من الأمير هاري. ويقيم هاري وزوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام.