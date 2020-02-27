فيديو مفاجأة من النجوم لآسر يس في يوم ميلاده

متابعة بتجــــــــرد: احتفل الفنان آسر ياسين أمس (الأربعاء) بعيد ميلاده وسط مفاجأة كبيرة أعدها له زملاؤه في الوسط الفني وشارك بها متابعي حسابه على “إنستغرام”، وكانت عبارة عن مقطع فيديو يجمع عدداً كبيراً من الفنانين يقدمون له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وظهر في الفيديو مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، في مقدمتهم يسرا، وكندة علوش، وعمرو يوسف، ومروان حامد، وأحمد داود، وعلا رشدي، ونبيل عيسى، وأروى جودة، وتامر حبيب، ومحمد ممدوح، ومحمد حفظي، وإنجي المقدم، وأحمد الفيشاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى عائلته، زوجته وأولاده، وبعض أصدقائه من خارج الوسط الفني.

وعلق آسر على الفيديو بقوله: “حقيقي بشكر كل واحد شارك في الڤيديو ده.. بحبكم جداً وبعتبر نفسي محظوظ بمعرفتكم وحبكم.. كل واحد ليه معزة خاصة جداً عندي”.

آسر ياسين انتهى قبل أيام من تصوير مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، واحتفالاً بانتهاء تصوير المسلسل، نشر على حسابه بـ”فيسبوك” صورة من كواليس المسلسل، مغتنماً المناسبة لتوجيه الشكر لجميع من شاركوا فيه.

مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة” تشاركه في البطولة منة شلبي، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون‎.