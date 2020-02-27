موسيقار يهاجم عمرو دياب ويعتبره “موجة ستنتهي”

متابعة بتجـــــــــرد: هاجم الموسيقار الكبير محمد سلطان الفنان عمرو دياب بعد تصريحات صحافية قال فيها إنه لا يستمع إلى عمرو دياب، ولا يعلم شيئًا عن أغانيه.

وأضاف أنه لا يؤمن بما يقدمه عمرو دياب، وهو بالنسبة له مجرد “موجة”، حتى لو استمر على الساحة لأكثر من 100 سنة، لكن بلا قيمة فنية، مضيفاً: “أنا مش حافظ له ولا أغنية، طول عمر أغانيه موضة جديدة”.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام ألبومه الجديد “سهران” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.