بعد غياب طويل.. عودة حنان ترك لمواقع التواصل

متابعة بتجـــــــــرد: بعد عدة أشهر من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك للظهور مرة أخرى، حيث قدمت العزاء لعلاء مبارك، في وفاة والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.
وكتبت حنان عبر حسابها على “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له.. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. أعزكم الله، وأصبركم على فراقه، وتقبل منه صالح العمل ونجاه وجعل معه النور أنيساً وصاحباً حتى جنات النعيم”.
كانت حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن في آب (أغسطس) 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى”.
وعادت حنان إلى السينما بعد غياب بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم “النداهة”، أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، وشاركها في بطولته هاني عادل.
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