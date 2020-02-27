ترامب يُقاضي صحيفة بتهمة التشهير

متابعة بتجـــــــــرد: رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى بتهمة التشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهمة الصحيفة بنشر مزاعم كاذبة، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وجاء في القضية، التي رُفعت أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن الصحيفة “نشرت عن عمد بيانات كاذبة وتشهيرية”، بسبب “تحيزها ضد ترامب، وسعيها للتأثير بشكل غير لائق على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل”.

وتعد هذه الخطوة تصعيداً في نزاع الرئيس الطويل مع وسائل الإعلام.

وقد انتقد ترامب، كثيراً، التغطية الانتقادية له، ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”.

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وتتعلق القضية بمقال رأي، نُشر في مارس الماضي، للمحرر التنفيذي السابق لصحيفة التايمز، ماكس فرانكل بعنوان: “علاقة الشيء مقابل الشيء بين ترامب وروسيا”.

وردت صحيفة التايمز على الدعوى القضائية قائلة: “إن حملة ترامب لجأت إلى المحاكم لمحاولة معاقبة كاتب رأي عبَّر عن رأي لا تقبله”.

وقالت المتحدثة باسم الصحيفة إيلين مورفي، في بيان: “لحسن الحظ، القانون يحمي حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم واستنتاجاتهم، خاصة بشأن أحداث تهم العامة، نتطلع إلى الدفاع عن هذا الحق في هذه القضية”.