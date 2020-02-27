بالفيديو – غرور محمد رمضان يضعه في موقف محرج مجدداً: “نمبر وان”

متابعة بتجــــــــرد: خلال حلوله ضيفاً في برنامج Carpool Karaoke، المذاع على التلفزيون السعودي ويقدمه المذيع هشام الهويش، كشف الفنان محمد رمضان عن سبب إطلاقه أولى أغنياته “نمبر وان”، التي أثارت الكثير من الجدل وقتها.

قال رمضان أن الإعلام والصحافة لم يعترفا بأن أعماله في الصدارة، ودائماً ما يصنفونها بأنها تأتي في المراتب الثالثة لذا قرر إصدار “نمبر وان”.

وقال: “إنتو مش عايزين تعترفوا بيا نمبر وان قسما بالله لأخلي أولادكم يمشوا في البيت يغنوا ليكوا نمبر وان وحصل”.

تصريحات محمد رمضان وضعته مرّة جديدة في موقف محرج حيث اتّهمه عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالغرور.

يذكر أن محمد رمضان واجه عدة أزمات مؤخرا، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان معه في ‏الطائرة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه‎.‎ مروراً بإلغاء دعوته لإحياء حفل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في استاد محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، وانتهاء بقرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه تصاريح غناء مرة أخرى.