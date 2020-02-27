مايا دياب تخرج عن المألوف في كليب “أنا” وتنافس أهم شخصيات الألعاب الكرتونية

متابعة بتجــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

فكرة الكليب مميّزة، حيث تظهر من خلاله مايا دياب بشخصية كرتونية على طريقة “سوبر ماريو”، وهو شخصية خيالية من أهم شخصيات ألعاب الفيديو. في كليب “أنا” تتجاوز “مايا” العقبات عبر “المملكة الكرتونية” لإنقاذ حبيبها من بين يَدي عدوّه اللدود الذي سجنه في زنزانة أمام القصر الكبير.

تفوز مايا دياب في كل مراحل اللعبة حتى تصل في النهاية إلى الزنزانة التي سُجن فيها حبيبها وتطلق سراحه ليعيشا معاً بسعادة، حكاية روميو وجولييت، نموذجاً.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الكرتوني فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.

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مايا دياب تخرج في كليب “أنا” عن المألوف والمعتاد مشاهدته في الأعمال الغنائية المصوّرة، لتنافس بشخصية “سوبر مايا” أهم شخصيات الألعاب الكرتونية، وتثبت مرّة جديدة سعيها لتقديم كل ما هو مُبتكَر ويعكس شخصيتها المتمردة.

تلقت مايا مع إطلاق عملها الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بفكرة الكليب، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم عمل مختلف تماماً عن كل أعمالها السابقة وطالبوها بطرح لعبة “سوبر مايا” عبر رسمياً عبر متاجر الهواتف الذكية.