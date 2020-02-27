هيام ابو شديد سيدة الشاشة والتواضع في مشهد واحد

بعد ثلاثة أسابيع على بدء عرض مسلسل “العودة”، ظهرت الممثلة هيام أبو شديد أخيراً مجسدة شخصية “ياسمينا” توفيت بسبب مرض السرطان.

بمشهد واحد، اختارت “أبو شديد” ان تشارك في العمل المؤلف من ثلاثين حلقة، لم تستطع أن ترفضه لأن المشهد قوي جداً بحسب قولها، ورغبت بأدائه لأنها علمت ان المشهد سيترك انطباعاً قوياً. فعلاً المشهد لافت جداً رغم مساحته القصيرة، فقد اضاقت هيام بحضورها المحبب ورقيها وجمالها رونقاً خاصاً على المسلسل، حيث أطلت حليقة الرأس بعد تساقط شعرها جراء العلاج الكيميائي بسبب السرطان. وكانت محاطة بعائلتها المؤلفة من زوجها اسعد رشدان وبناتها دانييلا رحمة، ريم خوري، ليزا ديبس الذين كانوا يشجعونها ويدعمونها على قبول شكلها الجديد.

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ان تطل ممثلة كبيرة كـ هيام أبو شديد بمشهد واحد، ما هو الا دليل ثقتها بنفسها وبقدراتها التمثيلية وجذبها للجمهور وايضاً درس لبعض الممثلات للتواضع وليتعلمن من كبارنا.

المسلسل يعرض على “ام بي سي4” يضم مجموعة من النجوم منهم نيقولا معوض، دانييلا رحمة، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى وغيرهم. إخراج ايلي السمعان، تأليف رائد ابو عجرم ومعالجة درامية لطارق سويد. وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان بالشراكة مع Mbc Studios.

من جهة أخرى، بدأت هيام ابو شديد تصوير مشاهدها في مسلسل “من الآخر” لرمضان 2020 بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، معتصم النهار، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد وغيرهم، كتابة أياد ابو الشامات واخراج شارل شلالا. انتاج صادق الصبّاح.