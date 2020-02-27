خاص- هؤلاء ضيوف طوني بارود هذا السبت

علم موقع “الخليج 365” ان ضيوف برنامج “كمشتك” الذي يقدمه البرامج طوني بارود، هم ضمن فريق “الشباب” فؤاد يمين، انطوني توما وجيري غزال. أما فريق “الصبايا” سينيتا كرم، انجو ريحان وميرا الطفيلي.

البرنامج كان قد انطلق في أولى حلقاته السبت الفائت بعد نشرة أخبار الـ MTV المسائية، يستضيف فيه ستة مشاهير، تحت إشراف المنتج ميشال سنان، اما المنتجة المنفذة ناي نفاع، والاخراج للمبدع كميل طانيوس.

وعلمنا ان الحلقة صورت ضمن أجواء حماسية وترفيهية مميزة، حيث أضفى الضيوف جواً رائعاً بقيادة مايسترو البرنامج الترفيهية طوني بارود المعروف بخفة ظله ولباقته وذكائه وحنكته وتناغمه مع الضيوف.

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