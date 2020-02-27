وفاء الكيلاني تودع MBC.. ما طبيعة برنامجها الجديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، للعودة إلى الشاشة مجددا بعد غياب عامين منذ آخر ظهور لها في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "تخاريف"، عبر شاشة MBC عام 2018؛ إذ تعاقدت وفاء الكيلاني على برنامج جديد ولكن من خلال قناة مصرية.

ونشرت قناة dmc برومو ترويجيا للبرنامج الجديد المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني خلال الفترة المقبلة، ويحمل البرنامج اسم "السيرة"، وحظي البرومو بردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن وفاء الكيلاني تتميز بمحاوراتها الجيدة لضيوفها.

وكشف مصدر خاص لـ"فوشيا" داخل القناة طبيعة البرنامج المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني، حيث تستضيف نجوم الفن والرياضة للحديث عن حياتهم الخاصة، موضحا أن ضيوفها سيكونون من نجوم الوطن العربي والخليج.

وأشار المصدر إلى أن وفاء الكيلاني، تتناول في حلقاتها أدق التفاصيل التي كتبها كل ضيف في حياته وأثرت فيه بشكل خاص، أو تسببت له في موقف معين جعلته يكتبها في سيرته الخاصة.

وأوضح المصدر أن وفاء الكيلاني ستخرج من هذا البرنامج بتصريحات من الفنانين يؤكدون من خلالها عدم ممانعتهم في كتابة سيرهم الذاتية أو مذكراتهم الخاصة، وسيوضح كل ضيف رأيه سواء بالموافقة أو الرفض في مسألة تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني.

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ومؤخرا حسمت الإعلامية وفاء الكيلاني الجدل الدائر بشأن طلاقها من الفنان السوري تيم حسن، وذلك بعد ساعات من انتشار أخبار تفيد بطلاقها بسبب تغريدات أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، تناولت فيها الحديث عن التجاهل والفراق والندم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتم تفسيره على أنها انفصلت عن زوجها.

وردت وفاء الكيلاني على تلك الأنباء المتداولة من خلال صورة جمعتها بزوجها الفنان تيم حسن نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وظهرت وهي تحتضن زوجها دون أن يظهر وجهه، وهو ما يشير إلى أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكانت وفاء الكيلاني نشرت تغريدة عبر "تويتر" تضمنت حوارا بين حكيم ورجل يبحث عن الحب، وجاء فيها: "سأل ولد رجلا حكيما، ما حقيقة الحب؟ فقال: الحكيم، اذهب إلى الحديقة وأحضر لي أجمل زهرة، ذهب الولد إلى الحديقة، ولكنه عاد خالي اليدين".

وأضافت الكيلاني: "وقال: وجدت أجمل زهرة، ولكني واصلت البحث على أمل إيجاد أحسن منها.. وبعدها أدركت إني تجاهلت الأفضل، وعندما عدت لأخذها لم أجدها، فقال الحكيم هذه هي حقيقة الحب.. لا تقره عندما يكون بين يديك ولكن تدرك قيمته عندما تفقده".

يذكر أن تيم حسن احتفل بعقد قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في مايو 2017 وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه.