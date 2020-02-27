مشاهير التقوا أزواجهم بطريقة غريبة.. بعضهم بدأت علاقتهما بحرب كلامية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما ينتشر خبر زواج أحد المشاهير، فإنَّ أول ما نفكر فيه هو كيفية تعارفه على الشريك، فأحياناً نعتقد أنهم ألتقوا من خلال المشاركة بفيلم معين، أو أثناء العرض الأول للأفلام، وفي أحيان أخرى نفكر أنهما التقيا عبر صديق مشترك. لكن ليست هذه هي طرق اللقاء دائماً، إذ أنَّ بعض المشاهير التقوا بأزواجهم بطرقٍ غريبةٍ إلى حدٍ ما.

هنا بعض المشاهير الذين التقوا بأزواجهم أو زوجاتهم بطرق أقرب إلى الصدفة.

جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل

في عام 2012 تزوج الممثل والمعني جاستن تيمبرليك من الممثلة جيسيكا بيل، التي حققت شهرة كبيرة بعد دورها في مسلسل "الجنة السابعة" في إيطاليا، ولديهم طفل الآن.

ويعتبر لقاء جاستين بجسيكا غريباً نوعاً ما، إذ بعد فترة قصيرة من انتهاء علاقة تيمبرليك بالممثلة كاميرون دياز، التقى النجم الشاب بـِ بيل من خلال صديق مشترك، حيث قرر من لحظتها الارتباط بها، وفعل الكثير كي يقنعها بالزواج منه وفعلاً هذا ما حصل.

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس

الغريب في قصة كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس هو أن تاريخ ميلادهما مشترك وهو 25 سبتمبر، ألا أنَّ لقاءهما هو الأغرب، حيث ألتقيا الأثنان عبر صديقهم المشترك الممثل والمخرج داني ديفيتو في فرنسا عام 1998، وعند لقاءهما قال دوغوس لكاثرين: "أرغب في أن أكون أب أبنك"، وهي قالت بعدها أنها أحبته من النظرة الأولى، حيث تزوجا عام 2000.

كاري موليجان وماركوس مومفورد

كانَ موليجان وماركوس مومفورد زملاءً في مرحلة الطفولة، من خلال نشاطات الكنيسة، لكنهما كالجميع في مرحلةِ ما فقدوا الاتصال ببعضهما البعض، ولم يجتمعا إلا بعد أن أصبحا من المشاهير، حيث تزوجا عام 2011، ولديهما اليوم طفلة.

كيت موس وجيمي هينس

كانت عارضة الأزياء كيت موس في بيت أحد أصدقائها، وكان عازف الغيتار جيمي هينس يظهر في إحدى الصور، فعبرت موس لصديقها عن إعجابها بشكل هينس، فرتب صديقها موعد غرامي بينهما، وتزوجا في عام 2011، لكنهما لم يعيشا بسعادة وأنفصلا في 2015.

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ريتا أورا وكالفن هاريس

بدأت قصة نجمة البوب ريتا أورا ومنسق الاغاني كالفين هاريس بحرب كلامية حول أغنية "Call My Name" التي كتبها هاريس وغنتها شيريل كول، حيث زعمت أورا أن الأغنية عرضت عليها أولا، بينما أكد هاريس أنه لم يقدم لها الأغنية على الإطلاق، وكانا يلتقيا لحل الخلاف، فتحولت لقائتهما المتكررة إلى قصة حب، وتزوجا عام 2013 إلا أن زواجهم لم يستمر طويلا وانتهى في 2014.

مات ديمون ولوسيانا باروسو

التقى الممثل مات ديمون بزوجته لوسيانا باروسو وتعارفا عام 2003، حينها كان يصور ديمون فيلماً على شاطئ وكانت باروسو تعمل كنادلة به، وأعجب بها من النظرة الأولى وتعرفا على بعضهما البعض، وتزوجا في عام 2005.

مايكل كين وشاكيرا باكش

تعتبر قصة مايكل كين وشاكيرا باكش من أكثر القصص غرابة وديمومة في هوليوود، حيث رأى كين شاكيرا في أحد الإعلانات وفتن بجمالها، وحصل على رقمها من صديق مع يعمل في مجال الاعلانات، وبعد عدة مكالمات، القيتا وتحولت قصتهما إلى قصة رومانسية ومن ثم تزوجا لأكثر من أربعة عقود.

نيكي ريد وبول ماكدونالد

كانت نجمة فيلم "Twilight" مقتنعة بأنها ستتزوج من بول ماكدونالدز، الذي شارك في الموسم العاشر من "أمريكان أيدول"، حيث لم تكن تعرفه من قبل، وبعدها التقيا أثناء استضافتهما في العرض الأول لفيلم "ريد ريدنج هود"، الحدث الذي ذهبت إليه برفقة والدها الذي أقنعها والدها بالتعرف علي بول، فبدأا في المواعدة ومن ثم تزوجا، ولكن ارتباطهما لم يدم حيث انفصلا عام 2015.

مايكل جاكسون وليزا ماري بريسليكان

ألتقى مايكل جاكسون وليزا ماري بريسليكان عام 1975 عن طريق والدها النجم الراحل الفيس بريسلي، وكانا عمرها آنذاك 7 سنوات، وبقيا على تواصل حتى عام 1992، وقدمت ليزا لجاكسون الدعم المعنوي والعاطفي أثناء قضية إتهامه بالتحرش الجنسي بالأطفال، كما تزوجا عام 1994 لكن زواجهما لم يطل وانتهى عام 1996.