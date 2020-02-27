فرقة "بوسيكات دولز" تتعرض لموقف محرج على المسرح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت فرقة الغناء الشهيرة "بوسيكات دولز" ببرنامج The One Show الذي يعرض عبر قناة "بي بي سي" ليلة أمس الأربعاء، ولسوء الحظ تعرضت عضوات الفرقة لموقف محرج كان خارجا عن سيطرتهن بينما كن يقفنَ على خشبة المسرح استعدادا لتقديم العرض الذي كان يبث مباشرة عبر التلفاز.

وكانت الفتيات يتحضرن لتقديم أجدد أغاني السنغل التي أطلقنها مؤخرا، والتي تحمل عنوان React، فوقفن على خشبة المسرح وظهورهن مقابل الجمهور، على أن يلتفتن ويبدأن الغناء مع بدء الموسيقى.

وفي تلك الأثناء، قام مقدم البرنامج مات بيكر بتقديم الفتيات، وعندها حصل عطل فني؛ إذ انطلقت الموسيقى بصوت خافت لم تسمعه عضوات الفرقة، واستمرت الموسيقى لفترة لا بأس بها بينما كن ما زلن يقفن بشكل معاكس.

وكانت تلك اللحظات محرجة للغاية بالنسبة لفرقة "بوسيكات دولز" بقيادة المغنية العالمية نيكول شيرزنغر، وبسبب طول الصمت الذي ساد على خشبة المسرح، فما كان من أحد عضوات الفرقة التي تدعى جيسيكا سوتا إلا أن تنظر لباقي العضوات لمعرفة ماذا يحصل.

وبعد تلك الثواني الطويلة، تم قطع الموسيقى، وتدخل مقدم البرنامج مات بيكر، وقدم فقرة الفتيات مرة أخرى، وعندها تم حل مشكلة العطل التقني، واستطاعت المغنيات من سماع الموسيقى وتقديم الأغنية بكل احترافية وحماس.

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وبما أننا نعيش في زمن السوشال ميديا، فإن مثل هذه الأحداث لا تمر مرورَ الكِرام دون التعقيب عليها من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ علقوا عليها بنكات وسخرية، حيث كتب أحدهم: "هل يأخذن قيلولة القطط؟"، وقال آخر: "سيُلقّن أحد العاملين في البرنامج درسا من بوسيكات دولز على هذا الخطأ".

يشار إلى أنه تم لم شمل عضوات فرقة Pussycat Dolls في عام 2019، وذلك بعد أن افترقن في عام 2010، وتتكون الفرقة من المغنية الرئيسية نيكول شيرزينغر، إلى جانب كل من كارميت بشار، كيمبرلي وايت، آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا، لكن من دون العضوة السادسة ميلودي ثورتون التي قررت ألّا تنضم إلى لم الشمل.

ومن الجدير ذكره أن الفرقة تعرضت للانتقادات بعد لم شملهن، وذلك بعدما شاركن في الحلقة النهائية من برنامج "X Factor: Celebrity"؛ إذ وصلت شركة الاتصالات "Ofcom" 419 شكوى من المشاهدين بعد العرض، وذلك بسبب الإطلالات الفاضحة التي كانت ترتديها الفتيات، ولم تناسب الأطفال من المشاهدين.