شيرين عبدالوهاب تكشف عن مرضها الذي منعها من الحمل حتى الآن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، للمرة الأولى سبب اختفائها عن جمهورها لعدة أشهر دون تواصل؛ الأمر الذي أدى للعديد من التكهنات حول حملها، معلنة للمرة الأولى تفاصيل مرضها الذي جعلها تخضع لعملية جراحية كبيرة في منطقة البطن.

وقالت شيرين عبدالوهاب في تصريحات تلفزيونية: "عانيت من مرض تليف الرحم وهو مرض يصيب ثلاثة أرباع سيدات العالم، بس أنا كان عندي حجمه كبير شوية عشان كده شيلتها بعملية كبيرة فتح بطن كإني ولدت قيصرية عشان كده منطقة البطن زادت عندي".

وأضافت شيرين عبدالوهاب قائلة: "أنا كلي على بعضي زدت بس أنا مبسوطة أنا مش متضايقة"، موضحة سبب زيادة الوزن قائلة: "زايدة عشان باخد أدوية بتزود المية في الجسم بس أنا بخضع لجلسات مساج وماشية على نظام غذائي عشان أرجع تاني لوزني الطبيعي".

واستطردت شيرين عبدالوهاب قائلة: "بس معلش محتاج وقت وأنا مش متضايقة يعني ياأقعد في البيت وأرفض الحفلات يا إما أنزل أشتغل وميهمنيش فأنا الحقيقة بحب أشتغل ومبحطش في دماغي الكلام ده".

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ويعد مرض "تليف الرحم" عبارة عن "ورم" يصيب منطقة الرحم والحوض وقد يكون ورما وحيدا أو متعددا، كما يسمى أيضا بالورم الليفي، ويمكن اكتشافه عن طريق الصدفة أو عن طريق الفحوصات الروتينية، ويعد هذا الورم غير سرطاني وقد يتراوح حجمه بين المليمترات أي بحجم رأس جنين تقريبا، وفي بعض الأحيان قد يملأ هذا الورم حوض المرأة وجوف البطن بأكمله.

وبالبحث حول المرض تبين أن العلاج الدوائي منه يهدف إلى إيقاف نمو الورم الليفي، أما العلاج الجراحي فيتم باستئصال الورم، وقد يتسبب في استئصال الرحم في حال تفشي الورم.

وعلى صعيد آخر كانت شيرين عبدالوهاب علقت على إعلان الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن التعاون الثاني معها من خلال غنائها تتر مسلسلها الرمضاني الجديد "عشرين عشرين"، بعد أول تعاون بينهما في مسلسل "خمسة ونص" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، موضحة أنها تعد نادين من صديقاتها المقربات منها وتحبها كثيرا، وأنها تتشرف بالعمل معها مثلما هو شرف لأي مطرب أن يقوم بغناء تتر مسلسلها، إلا أنها لم تعرف شيئا عن أغنية التتر حتى الآن.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب طالبت جمهورها بالدعاء لها كي تكبر عائلتها وتنجب طفلا من زوجها حسام حبيب؛ لأنها تحبه كثيرا وتتمنى أن تنجب منه.