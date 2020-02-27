بريانكا تشوبرا في حوار مع ريا أبي راشد خلال فعاليات "الدولي للاتصال الحكومي 2020 "

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"الخليج 365" من بيروت: تشهد فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، التي تنعقد يومي الرابع والخامس من مارس المقبل في الشارقة، حواراً خاصاً بين الممثلة والمغنية الهندية بريانكا تشوبرا جوناس، وريا أبي راشد، صحفية المشاهير ومقدمة البرامج التلفزيونية، وذلك في جلسة حملت عنوان "سر تأثير الشاشة على الرأي العام".

وتتناول الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أربعة محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

وتسلط جلسة "سر تأثير الشاشة على الرأي العام"، الضوء على أهمية التفاهم الثقافي المتبادل في العالم ودور الإعلام المرئي في الترويج له في المجتمعات، وتستعرض نماذج حول تأثير الثورة الرقمية وظاهرة التلفاز العالمي والتلفاز عبر الإنترنت على معدلات الفهم الثقافي بين الأمم.

كما تناقش الجلسة أخطار الصور النمطية والطرح أحادي الجانب في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ومجالات التعاون بين مؤسسات قطاع الإعلام المرئي للتصدي لتحديات التفاهم الثقافي حول العالم.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "في ظل النداءات الأكاديمية والحكومية والمجتمعية الرامية لتعزيز التواصل عبر الثقافات حول العالم، تتزايد الأسئلة حول دور الإعلام، وخصوصاً المرئي والمسموع، في مجتمعاتنا المعاصرة في إثراء الخيال وإحياء الفضول الثقافي والتشجيع على الاطلاع والتعلم، والتركيز على نقاط الالتقاء والاهتمامات المشتركة".

وأضاف: "وانطلاقاً من الدور المهم للإعلام المرئي والمسموع في تقليص الفروقات بين الثقافات، يخصص المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته التاسعة، جلسة خاصة عن تأثير هذا النوع الإعلامي بجميع مخرجاته مثل الأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية على الرأي العام الدولي، وفرص توظيفه في خدمة أهداف التواصل الفعال عبر الثقافات".

بريانكا تشوبرا

وتصنف بريانكا تشوبرا من بين الفنانين متعددي المواهب، والذين يمتلكون شهرة عالمية واسعة، حيث قدمت طوال مسيرتها الفنية أكثر من 60 عملاً سينمائياً ناجحاً، وكان أول ظهور لها على الشاشة في المسلسل الدارمي الأمريكي "Quantico" الذي تم بثه على مدار ثلاثة مواسم على شبكة إيه بي سي، وهي بذلك تكون أول ممثلة من أصل هندي تمثل دور البطولة في مسلسل درامي تلفزيوني أمريكي وفازت بجائزة "بيبول تشويس" عن هذا الدور في عام 2016، كما ظهرت على غلاف مجلة "TIME " ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2016، واختيرت أيضاً في العام 2018 ضمن قائمة فوربس لأقوى النساء نفوذاً في العالم.

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ومؤخراً، أدت تشوبرا دور البطولة في فيلم "The Sky is Pink"، كما شاركت في إنتاجه، وهو فيلم أجنبي مستقل عرض لأول مرة كاختيار رسمي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (2019).

تُسخّر بريانكا تشوبرا جوناس، نجوميتها وشهرتها من أجل الخير، فهي سفيرة عالمية للنوايا الحسنة لدى "اليونيسيف"، وحصلت في ديسمبر الماضي على جائزة داني كاي الإنسانية المرموقة، كما تشارك في عدد من البرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز تعليم الفتيات في جميع أنحاء العالم، ولها مؤسسة خيرية تحمل اسمها، وهي مؤسسة بريانكا تشوبرا للصحة والتعليم.

ريا أبي راشد

وتعد ريا أبي راشد كأحد أكثر الوجوه الإعلامية الشهيرة في العالم العربي، فهي صحفية فنية متخصصة ومنتجة ومقدمة برامج تلفزيونية أشهرها برنامج "سكووب مع ريا" على قناة MBC2، الذي يعتبر أكبر برنامج متخصص في مجال السينما والأفلام وأخبار المشاهير على مستوى المنطقة، إضافةً لمشاركتها في تقديم برنامج المواهب الشهير "آراب جوت تالنت" على قناة MBC4.

وأجرت ريا ابي راشد من خلال برنامج سكووب مقابلات مع أشهر نجوم هوليوود مثل براد بيت، وتوم كروز، وليوناردو دي كابريو، وجوليا روبرتس، وجورج كلوني، وأنجلينا جولي، وكاميرون دياز، بالإضافة إلى أهم نجوم أفلام الأبطال الخارقين والرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية مثل روبرت داوني جونيور، وجينيفر لورانس، وهيو جاكمان، وبن أفليك، وصموئيل جاكسون، وكريس إيفانز.

وريا أبي راشد، الحاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في الصحافة المرئية وكتابة السيناريو، ضيفة دائمة على أكبر حفلات الجوائز والمهرجانات الفنية العالمية والإقليمية مثل حفل جوائز الأوسكار وحفل جوائز غولدن غلوب ومهرجاني كان وتورونتو السينمائيين، ومن بين المناسبات المهمة التي قدمتها خلال مشوارها الحافل في العالم العربي، حفل افتتاح وختام مهرجان دبي السينمائي، وحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وحفل إطلاق عالم فيراري أبوظبي.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظم في مركز إكسبو الشارقة، انتقل في دورته التاسعة من صيغة الشعار الواحد إلى المحاورالمتعددة، في إطار توجهه لتحقيق أوسع قدر ممكن من التفاعل مع الجمهور وأكبر فائدة من المواضيع والقضايا التي يتبناها في عصر الاتصال الشامل.

