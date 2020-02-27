شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور شيرين عبد الوهاب يدعو لها بالشفاء بعد إصابتها بورم ليفى فى الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بورم ليفى على الرحم، وإجرائها عملية جراحية لإزالته، وطالبت محبيها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء وأن يرزقها الذرية الصالحة.

وتمنى عدد كبير من محبى وعشاق شيرين عبد الوهاب الشفاء العاجل لها، وأن يرزقها الذرية الصالحة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى، "الله يرزقك يارب العالمين الله يرزقها الذرية الصالحة عاجلا وليس آجلا ويسعد قلبها يارب الله يرزقكم الذرية والسعادة الله يرزقك بتوأم يارب الله يشفيها ويعطيها ما تتمنى يا رب انتى عسل يا روحى فى كل أحوالك ربنا يشفيكى سلامتك الف سلامه شفاكى الله وعافاكى واعملى حفلات كتير عايزين نشوفك دايما ونسمع صوتك".













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وكشفت النجمة شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى إصابتها بورم ليفي على الرحم، وإجرائها عملية جراحية لإزالته ما تسبب في زيادة وزنها الفترة الأخيرة، وظهورها بحفلاتها بشكل مختلف وغنائها فى إحدى حفلاتها جالسة على كرسى.

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية لها: "ده تليف على الرحم كان كبير شوية عشان كده شيلته بعملية كبيرة فتحت بطنى زى ما أكون ولدت وعشان كده منطقة البطن زادت عندى، وأنا كلى زدت بس أنا مش متضايقة.. ووزنى زاد عشان بأخد أدوية بتحبس الماية فى الجسم بس نزلت أشتغل ومرفضتش الحفلات ومهمنيش وبحب أنزل أشتغل ومش بحط في دماغي الكلام ده".

وحسمت النجمة شيرين عبد الوهاب الشائعات الكثيرة عن حملها الفترة الماضية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، مؤكدة على أمنيتها لوجود طفل من زوجها الفنان حسام حبيب بسبب حبها الكبير له، فقالت: "الناس من كتر حبها في الكابل ده نفسهم يشوفوا منه أطفال وأنا بقولكم ادعولى من قلبكم إن ربنا يرزقني بطفل من حسام لأني بحبه جدا ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه.. كتر الدعاء بيغير القدر، وأنا راضية بقضاء الله أكيد ربنا ليه حكمة في تأخير الحمل لغاية دلوقتي".

فيما قال حسام حبيب: "السيدات تكره السؤال المتكرر حول الحمل، وأشار إلى أنهم يتمنون ذلك وسيعلنون عنه فور حدوثه، وعلق على تصرفات زوجته على المسرح ورومانسيتها معه، وقال إنه مثل الناس يفاجأ بتصرفاتها وعفويتها ويحب ذلك منها، خاصة أنها على طبيعتها سواء على المسرح أو خارجه.

كما فجرت شيرين عبد الوهاب، مفأجاة عن غنائها تتر مسلسل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مؤكدة أنها ورطتها بالتصريح عن غنائها، لكنها لم تقرر بعد، أو حتي سمعت الأغنية حتي الآن ومن الممكن ألا تعجبها، حيث أكدت أنها حتى الآن لم تتعاقد على تتر مسلسل "2020 رغم إعلان نادين نجيم لهذا الأمر.