شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى فيديو واحد لتهنئة آسر ياسين بعيد ميلاده.. ويرد: محظوظ بمعرفتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد كبير من نجوم الفن بعيد ميلاد النجم آسر ياسين الـ39، بفيديو مجمع ظهروا به جميعا وهم يوجهون له تهنئتهم وأمنياتهم له في يوم ميلاده، ومنهم النجوم يسرا وكندة علوش وعمرو يوسف وأحمد داوود ومحمد ممدوح وإياد نصار ومحمد فراج وإنجى المقدم وأحمد الفيشاوي وأروى جودة.



يسرا



عمرو يوسف

ونشر آسر الفيديو، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليه :"حقيقي بشكر كل واحد شارك في الڤيديو ده.. بحبكم جداً وبعتبر نفسى محظوظ بمعرفتكم وحبكم.. كل واحد ليه معزة خاصة جداً عندي".



اياد نصار



أحمد الفيشاوي



كندة علوش

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ويعيش النجم آسر ياسين حالة من النشاط الفني حيث يشارك في موسم رمضان من خلال عملين الأول كضيف شرف مع النجم أمير كرارة بمسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار وإنتاج سينرجى، ويجسد دور ضابط صاعقة ويكون في مأمورية مع أمير كرارة "المنسى".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً.

كما يظهر في مسلسل "100 وش" للنجمة نيللى كريم بدور نصاب، حيث بدء تصوير المشاهد الأولى من أحداث المسلسل بسرقة محل مجوهرات خاصة وأنها تجسد دور نصابة شعبية فى المسلسل وتقوم بالنصب على الاشخاص بمساعدة آسر ياسين، والعمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه فى رمضان 2020