شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة كالعادة.. يسرا بـ"البطانية" على غلاف مجلة فوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة الكبيرة يسرا، بإطلالة غريبة على غلاف عدد مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث علي تأسيسها، حيث أرتدت "بطانية" فوق ملابسها بألوان زاهية ونظارة شمس حمراء، ولكنها كانت جميلة كعادتها ومبهجة.



يسرا

وعلقت يسرا علي الصورة عبر حسابها على موقع "أنستجرام"، قائلة :"يسعدنى أن أحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لـ voguearabia مع هذا الغلاف النابض بالحياة الممتع من قِبل المصور الموهوب حسن حجاج".





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أما المجلة فعلقت على الصورة عبر حسابها الرسمي، قائلة :"يزدان الغلاف الثالث لعددنا الاحتفالي بعيدنا السنوي الثالث بصورة النجمة المصرية يسرا الغنيّة عن التعريف، فتاريخها الفني يعرفه القاصي والداني، كما أسهمت بذاتها في تشكيل تاريخ السينما العربية".

وقالت يسرا خلال حوارها مع المجلة :"أريد دوماً أن أكون مثيرة للإعجاب"، وأضافت : "إذا لم يقدّر الناس عملكِ ولا يرونكِ أسطورة، لن تصبحي أسطورة مطلقاً. اعلمي أنكِ تعملين من أجل الناس، ويجب أن تكوني عند حسن ظنهم دوماً".

و وجهت الفنانة يسرا، الشكر لمعهد العالم العربى بباريس، عقب تتويجها بلقب "سفيرة الدراما العربية"، وذلك فى ختام مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، منذ عدة أيام، بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

وقالت الفنانة يسرا، فى تعليقها على صور التتويج التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "شكرًا معهد العالم العربى بباريس، رئيسه ووزير الثقافة الفرنسى السابق چاك لانج، على التكريم والتقدير وعلى دعمكم للسينما والثقافة العربية بشكل عام.. كل الحب لأصدقائى وجمهورى على دعمكم الدائم ومشاعركم الرقيقة، ربنا يخليكم ليا".