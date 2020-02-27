زوجته فنانة شهيرة.. 10 معلومات عن سمير العصفوري مخرج "العيال كبرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم المخرج الكبير سمير العصفوري بعيد ميلاده الثالث والثمانين، هو مخرج روائع المسرح، الذي ولد في مثل هذا اليوم 27 فبراير من عام 1937 بمدينة بورسعيد، يكفيك أن تعرف أن العصفوري مخرج مسرحيات العيال كبرت وإنها حقا عائلة محترمة وحزمني يا وطرائيعو وغيرها من الأعمال الهامة.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان سمير العصفوري:

- في البداية تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم اللغة العربية في عام 1960.

- بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1964 كأول دفعته.

- عين ممثلاً ثم مخرجًا بفرق التليفزيون التي أنشأها الوزير عبدالقادر حاتم والسيد بدير.

- بعدها عمل مدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للتربية الموسيقية عام 1967.

- عُين مخرجًا بالمسرح القومي في عام 1971، ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975.

- عُين مديرًا عامًا لمسرح الطليعة ثم المسرح الحديث ثم المسرح القومي.

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- إلى جانب عمله في الإخراج عمل بالتمثيل فى بعض الأفلام والمسرحيات.

- أخرج العديد من المسرحيات لمسرح الدولة والمسرح الخاص والتليفزيون المصري والعربي ومنها مسرحيات "العيال كبرت - إنها حقا عائلة محترمة - حزمني يا - طرائيعو".

- قدم سمير العصفوري، 31 مسرحية أولها مسرحية "مقالب سكابان" في عام 1963، وآخرها مسرحية "البوب" في عام 2011.

- في الفترة الأخيرة شارك بالتمثيل في أكثر من 18 عملاً، ظهر في غالبها كضيف شرف، وكان له دور مميز في مسلسل "بعد البداية" مع الفنان طارق لطفي.

- قام بإعداد مسرحية "العسل عسل" في العام 2017.

- له كتاب من ثلاثة أجزاء بعنوان (المسرح وأنا).

- متزوج من الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، وابنته مخرجة هي تغريد العصفوري، التي أخرجت الكثير من مواسم تامر وشوقية.

- تم تكريم المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري في ختام الدورة ٢١ لليالي قرطاج المسرحية في أوبرا مدينة الثقافة في تونس العاصمة، في سنة 2020.​