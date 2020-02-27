تراند اليوم : «شيرين» تصدم الجميع بإصابتها بمرض خطير في الرحم



صدمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها بعد إعلان إصابتها بمرض في الرحم، أدى إلى خضوعها لعملية جراحية مثل الولادة القيصرية.

وكشفت "شيرين" خلال تصريحات تليفزيونية، أنها أصيب بتليف في الرحم، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية كبيرة في منطقة البطن، موضحة أن هذه العملية تسبب في زيادة حجم منطقة البطن.

وقالت الفنانة المصرية أن هذا المرض ما جعلها مختفية خلال الفترة الماضية، خاصة أن العملية الجراحية تسببت في زيادة وزنها لحصولها على أدوية تتسبب في زيادة المياه في جسمها، إضافة إلى جلسات المساج ونظام غذائي محدد للعودة إلى وزنها الطبيعي.

وكانت شيرين أثارت الجدل خلال الشهور الماضية، بعد شائعات عن حملها وتعرضها للإجهاض ، وهو ما نفته مؤخرًا دون الكشف عن سفرها المفاجئ للخارج، حيث كانت تجري عملية جراحية.