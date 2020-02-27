تراند اليوم : وفاة الفنانة «ديانا» بعد صراع مع المرض



رحلت عن عالمنا الفنانة الشهيرة «ديانا» بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ101 عامًا.

وأعلنت وسائل أجنبية وفاة الموت الممثلة الأميركية ديانا سيرا كاري، التي إشتهرت من طفولتها في أفلام السينما الصامتة، وكانت معروفة وقتها بإسم "بيبي بيجي"، عن عمر ناهز 101 عاماً، في جوستين بكاليفورنيا، بحسب ما ذكرت لرينا كين، المسؤولة في متحف "نايلز ايساناي سايلنت" السينمائي.

وشاركت كاري خلال الفترة من العام 1921 الى العام 1924 في 150 فيلماً قصيراً، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة، وفُقدت معظم أفلامها وتعرض جزء كثير منها للتدمير في حريق هائل، أتى على محتويات استوديوهات شركة "سينتشري فيلم" القديمة في عام 1926.





