تراند اليوم : صورة صادمة.. نجمة عالمية تخرج ثديها وتضخ الحليب في سيارة«أوبر»

نشرت فنانة شهيرة، صورة مفاجئة وصادمة، أثناء استقلالها سيارة تابعة لشركة «أوبر» لخدمات النقل، حيث أخرجت ثديها واستخدمت مضخة الحليب لشفطه من ثديها.

وعلقت النجمة العالمية آشلي غراهام، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة :«أول ضخ للحليب في سيارة أوبر.. محرج نوعًا ما".

وهذه ليست المرة الاولى التي تصدم فيها غراهام المتابعين، إذ كانت نشرت صوراً لها وهي ترضع إبنها خلال إحتسائها القهوة في مطعم وأمام الناس، تشجيعاً منها على هذه الخطوة وعلى الرضاعة الطبيعية بالذات.

الا أن الصور جاءت جريئة جداً بحسب بعض المعلقين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر صدرها كما هو، اما البعض الآخر فعلّق على فكرة إحتسائها القهوة، معتبرين انها تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على حليبها، وبالتالي على طفلها الرضيع.



