تراند اليوم : فنانة شهيرة تروي تفاصيل اغتصابها من منتج شهير: اقتحم شقتي وكبلني ثم انهارت مقاومتي

روت فنانة شهيرة تفاصيلا مروعة عن عملية اغتصاب تعرضت لها على يد مخرج شهير.

و سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على شهادة مثيرة للجدل أدلت بها

الفنانة العالمية "أنابيلا سكيورا" ضد المنتج الشهير هارفي واينستين .

وقالت في تصريحات: اغتصابي تم في شقتي بمدينة "نيويورك" .. كنت في حفل بلوس

انجلوس ، وبعدها تناولت العشاء في مطعم مع هارفي واينستين وكان معنا

الممثل أوما ثورمان .. ثم توجهت لشقتي.

وأضافت: فوجئت بهارفي واينستين يقتحم منزلي بالقوة وكنت بملابس النوم ، ثم

كبلني ، ورغم أنني كنت أقاومه وأركله لكن خارت مقاومتي واستطاع اغتصابي.

