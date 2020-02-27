تراند اليوم : فنانة شهيرة تروي تفاصيل اغتصابها من منتج شهير: اقتحم شقتي وكبلني ثم انهارت مقاومتي

روت فنانة شهيرة تفاصيلا مروعة عن عملية اغتصاب تعرضت لها على يد مخرج شهير.
و سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على شهادة مثيرة للجدل أدلت بها
وقالت في تصريحات: اغتصابي تم في شقتي بمدينة "نيويورك" .. كنت في حفل بلوس
وأضافت: فوجئت بهارفي واينستين يقتحم منزلي بالقوة وكنت بملابس النوم ، ثم
و سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على شهادة مثيرة للجدل أدلت بها
الفنانة العالمية "أنابيلا سكيورا" ضد المنتج الشهير هارفي واينستين .
وقالت في تصريحات: اغتصابي تم في شقتي بمدينة "نيويورك" .. كنت في حفل بلوس
انجلوس ، وبعدها تناولت العشاء في مطعم مع هارفي واينستين وكان معنا
الممثل أوما ثورمان .. ثم توجهت لشقتي.
وأضافت: فوجئت بهارفي واينستين يقتحم منزلي بالقوة وكنت بملابس النوم ، ثم
كبلني ، ورغم أنني كنت أقاومه وأركله لكن خارت مقاومتي واستطاع اغتصابي.