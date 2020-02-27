فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة تروي تفاصيل اغتصابها من منتج شهير: اقتحم شقتي وكبلني ثم انهارت مقاومتي

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روت فنانة شهيرة تفاصيلا مروعة عن عملية اغتصاب تعرضت لها على يد مخرج شهير.

و سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على شهادة مثيرة للجدل أدلت بها
الفنانة العالمية "أنابيلا سكيورا" ضد المنتج الشهير هارفي واينستين .

وقالت في تصريحات: اغتصابي تم في شقتي بمدينة "نيويورك" .. كنت في حفل بلوس
انجلوس ، وبعدها تناولت العشاء في مطعم مع هارفي واينستين وكان معنا
الممثل أوما ثورمان .. ثم توجهت لشقتي.

وأضافت: فوجئت بهارفي واينستين يقتحم منزلي بالقوة وكنت بملابس النوم ، ثم
كبلني ، ورغم أنني كنت أقاومه وأركله لكن خارت مقاومتي واستطاع اغتصابي.

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