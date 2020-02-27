خاص وبالصور- ماذا قال أحمد المنجد عن تكريمه بالسعودية؟

ميرنا وليد - بيروت - علق المخرج اللبناني احمد المنجد على تكريمه بالفترة الماضية في الرياض قائلا انه تفاجأ بهذا العرض المشرّف الذي تمت دعوته اليه للتكريم الى جانب بعض الجهات الفنية منها شركة الصباح . وخصنا أحمد ببعض الصور من التكريم حيث تولى ايضا اخراج الحفل . وقد شهد المعرض، الذي أُقيم في الرياض على مدى يومين متتاليين بحضور كبار شركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والدارمي في العالم العربي إضافة إلى شركات التوزيع والديجتل الرائدة، تكريم شركة سيدز آرت صبّاح إخوان على مجمل إنتاجاتها الدرامية التي قدمتها خلال العام 2019 ومنها مسلسل " الهيبة" و"ولد الغلابة" و "خمسة ونص" وغيرها.

على صعيد آخر، تتحضر الشركة للبدء بنشاطاتها الدرامية والسينمائية في المملكة العربية السعودية في سلسلة مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ في المرحلة المقبلة.



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