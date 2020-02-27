ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة The Guardian البريطانية عن قصة فنانة جديدة أدلت بشهادتها في قضية المنتج ​هارفي واينستين​ وهي الفنانة العالمية ​أنابيلا سكيورا​

وقالت في تصريحاتها : اغتصابي تم في شقتي بمدينة "نيويورك" .. كنت في حفل بلوس انجلوس ، وبعدها تناولت العشاء في مطعم مع هارفي واينستين وكان معنا الممثل أوما ثورمان .. وبعد انتهاء العشاء توجهت لشقتي ففوجئت بهارفي يقتحم منزلي بالقوة وكنت وقتها بدلت ملابسي وارتديت ملابس النوم ثم كبلني، وعلى الرغم أنني كنت أقاومه وأركله لكنه كان أقوى مني واستطاع ان يغتصبني.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تؤكد اقتحام هارفي واينستين شقتها لاغتصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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