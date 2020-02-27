خمنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح ممثلاً لبنانياً وسيماً

ميرنا وليد - بيروت - مشاركته في مسلسل "حنين الدم" خلال العام الماضي، والذي حقّق نسب مشاهدة هائلة، كانت مهمة جداً، بالنسبة لمسيرته التمثيلية، ليعيد هذه التجربة الناجحة في آخر أعماله مسلسل "موجة غضب"، الذي توقف عرضه بسبب الأوضاع التي مرّ بها لبنان خلال الفترة الماضية على أن يستكمل عرضه لاحقاً.

إنه الممثل اللبناني ​جو صادر​، الذي شارك المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين له من الطفولة، وعلّق بالقول:"اليوم حبيت إتمنالكن صباح مميز وحلو من خلال هالصورتين لما كان عمري 4 سنين".

وتفاعل المتابعون مع الصورتين بشكل لافت، إذ أثنوا على براءة صادر وجماله.

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