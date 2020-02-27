شيرين عبد الوهاب: نادين نسيب نجيم ورّطتني ولم أحسم قراري بشأن شارة مسلسلها

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على ​تصريح​ات الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ حول ترشيحها لغناء شارة مسلسلها الرمضاني المقبل وقالت ان تصريح نادين ورّطها لأنها لم تحسم قرارها بعد خصوصا انها لم تسمع الأغنية حتى الآن ومن الممكن أن لا تعجبها واضافت: «نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى رأسي من فوق وشرف لأيّ فنّان إنّه يغني تترك بس إنتي ورطتيني، وأنّها لم تسمع الأغنية إلى الآن ولم تعرف كيف سيكون شكلها»

من ناحية أخرى كشفت شيرين في تصريحها لبرنامح Trending أنّها ستعود لمواقع التواصل بعد ابتعادها عنها قريباً

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