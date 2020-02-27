ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة السورية ​ديما بياعة​ وزوجها ​أحمد الحلو​ خلال حضورهما حفلا غنائيا أحيته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مؤخراً.

وكان لافتاً الجو الرومانسي بين الثنائي، إذ ظهرت بياعة وهي تتمايل إلى جانب زوجها وتغني له مع شيرين أغنية "على بالي"، وظلت تداعب وجهه بيدها موجهة إليه كلمات الأغنية، بينما قال لها الحلو: "لا تستحي؟! طب غنيلي يلا"، بينما كان ممسكا بهاتفه لتوثيق تلك اللحظة بينهما.

يذكر أن بياعة قد أكدت في وقت سابق أنها لا يوجد لديها مانع في مشاركة طليقها الفنان تيم حسن البطولة في أي عمل فني، موضحة أن الشرط الوحيد لقبولها ذلك، هو أن يكون الدور جيدا والقصة جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية ديما بياعة وزوجها في حفل شيرين عبد الوهاب تشعل السوشال ميديا-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.