هل يتغيّب الأمير هاري وميغان عن زفاف الأميرة بياتريس؟

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ دوق ودوقة ساسكس حياة جديدة مع ابنهما أرشي في كندا، وسيتنحيان عن واجباتهما الملكيّة بشكل رسمي في 31 آذار المقبل.

وليس من الواضح بعد ما مصير المهامات الملكيّة، إلاّ أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أعلنا في بيان يوم الجمعة أنّهما سيتوقفان عن استخدام كلمة “ملكي” في علامتهما التجاريّة في الربيع المقبل.

ووفقاً لموقعDaily Mail البريطاني، اشتكى الزوجان من أن معاملتهما في القصر اختلفت عن باقي أفراد الأسرة الملكيّة.

وتشير المعلومات إلى أن التوتّر يتصاعد بين دوقي ساسكس ويورك، وأن هاري وميغان قد لا يحضران حفلة زفاف الأميرة بياتريس في قصر سانت جيمس في 29 أيّار المقبل.

وأوضحت بعض الصحف البريطانيّة أن الدعوة وُجّهت للزوجين، إلاّ أن القرار بحضور الزفاف يعود إليهما.