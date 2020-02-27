مشاهير أفلسوا في 2019.. تعرفي عليهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم ثراء كثير من المشاهير ونجاحهم في تجميع كثير من الأموال من خلال الأعمال التي يشاركون بها، كل في مجاله، إلا أن البعض منهم لا يكون حريصا على ما حققه، وقد يصدم حين يجد نفسه أسير فخ الإفلاس، وما يعقبه من تداعيات غير محمودة العواقب، تلحق به على شتى الأصعدة والمستويات. ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز هؤلاء النجوم والمشاهير الذين تعرضوا للإفلاس خلال عام 2019 وهم:

النجمة توني براكستون

سبق لها أن أشهرت إفلاسها مرتين عامي 1998 و2010، وربما فكرت أن تظهر على غلاف مجلة بلاي بوي كي تحصل على مبلغ ينتشلها من أزمة ديونها. وها هي الآن بعد مرور نحو 10 أعوام يبدو أنها تمر بنفس الأزمة المالية التي عصفت بها من قبل.

المنتج والممثل دامون داش

يقال إنه كان يمتلك من قبل ثروة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 50 مليون دولار، لكنه الآن يمر بظروف مادية غاية في الصعوبة، ويقال إنه بات مفلسا بصورة تامة.

النجمة ميل بي

تشير التقارير إلى أنها عاطلة عن العمل في الوقت الراهن ولا يوجد لديها أي أموال على الإطلاق.

النجم آر كيلي

يقال إنه حين اعتقل في فبراير 2019 بعد إدانته في 10 تهم ذات صلة بالاعتداء الجنسي، لم يتمكن من سداد قيمة الكفالة التي يبلغ قدرها 100 ألف دولار نظرا لتعثره ماديا.

النجمة كاتي برايس

يقال إن ثروتها كانت تقدر في السابق بأكثر من 52 مليون دولار، لكن وضعها المالي تدهور بشكل كبير، ووصلت أوجها العام الماضي بعد إفلاسها بشكل كبير.

محمد حديد

والد نجمتي عروض الأزياء جيجي وبيلا حديد، الذي أشهر إفلاسه العام الماضي، لكنه لم يكن إفلاسا شخصيا، بل إن أعماله خسرت بشكل جماعي أكثر من كامل القيمة الصافية لثروته التي تقدر بـ 5 ملايين دولار.

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النجمة إيرين هيثرتون

يقال بحسب تقارير إنها أشهرت إفلاسها في 2019 بعدما تراكمت عليها ديون بأكثر من نصف مليون دولار.

مصممة الأزياء دوريت كيمسلي

يقال إنها سعت لبيع قصرها في يناير 2019 بأقل من سعره بـ 4 ملايين دولار كي تقف بجوار زوجها الذي تراكمت عليه الديون هو الآخر، لاسيما بعد صدور قرار بتجميد حسابها المصرفي وعدم تمكينها من التصرف في شيء.

الممثلة ستايسي داش

يقال إن ثروتها كانت تقدر بـ 8 ملايين دولار، لكنها أفلست وقلت تلك الثروة بشكل كبير.

كريس سولز

بطل الموسم التاسع عشر من برنامج الواقع "The Bachelor"، الذي يقال إنه استطاع بعد البرنامج أن يحقق ثروة تقدر بمليون ونصف المليون دولار، لكن بدأ يتراجع وضعه المالي بشكل كبير، ويقال إن ثروته تقلصت لنحو نصف مليون دولار فقط.

المنتج والمخرج هارفي واينشتاين

يقال، وفق موقع سيليبرتي نيت وورث، إن إجمالي ثروته تقلص بمقدار 250 مليون دولار منذ الفترة التي شهدت أوج حياته المهنية. فضلا عن الخسائر المادية التي تكبدها جراء إدانته في قضايا الاعتداءت الجنسية التي عصفت به.

الممثلة روز مكغوان

كانت من أوائل السيدات اللاتي اتهمن هارفي واينشتاين بسوء السلوك الجنسي، لكن كان لذلك بالغ الأثر على وضعها المالي، حيث تقلصت ثروتها بشكل كبير، ويقال، بحسب تقارير، إنها لم تعد تملك الآن سوى 6 ملايين دولار.