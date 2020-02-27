اللبنانية نوال الزغبي تُفاجئ جمهورها بإعلان خبر طلاقها رسميًّا

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها، من خلال إعلانها خبر طلاقها رسميا، وقالت: "أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وتحدثت عن ابنتها "تيا" أثناء استضافتها في برنامج "منا وجر"، المذاع على فضائية "إم تي في"، قائلة: "بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".

وعلقت على ما حدث مع مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، قائلة: "بحب نانسي عجرم وعائلتها كتير واتصلت فيها بعد الحادثة يلي صارت ببيتها واطمنت عليها وأنها معها".

كان قد خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، منذ شهرين، عن صمته وأكد أنه لم يرَ أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلا: كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولادا من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهما شيئا منذ فترة طويلة.

جاء حديث إيلي بعد أيام قليلة من احتفال نوال الزغبي بعيد ميلاد ولديها التوأمين جوي وجورجي الـ18، وبعد تعليق طليقها بأنه يريد رؤية أولاده قالت نوال إن طليقها يمكنه رؤية أولاده متى ما يشاء.

وعاد إيلي ديب للرد مجددا على حديث نوال وكشف في رسالة عبر صفحته على "فيسبوك" الكثير من الحقائق قائلا: "ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة، أنّ طليقتي نوال الزغبي قد صرّحت عن موضوع عدم رؤيتي لأولادي جورجي وجوي منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنّني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء".

وأضاف: "الآن وبعد أن أصبحوا بسن الرشد سوف أُبيّن للرأي العام ما حدث.. منذ 3 سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ 18 وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة، فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الأولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران لذلك أتوجّه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق، وأنت تعلمين جيداً انّني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظّم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة".

يذكر إلى أن نوال وإيلي ديب لديهما ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معا، إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد، التي شهدت الكثير من التراشق الإعلامي.

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