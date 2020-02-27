شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو .. 7 صور لأحدث سندريلا فى هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة كاميلا كابيلو من أجل خوض أول تجاربها في عالم التمثيل، وذلك عبر بطولة فيلم "سندريلا" الذي يتم التحضير له حالياً من جانب شركة سوني المنتجة للفيلم، والذي من المفترض طرحه خلال العام المقبل 2021.

كاميلا كابيلو التي لم تتم عامها الـ 23 بعد، حققت نجاحات كبيرة في عالم الغناء، مما جعلها تحفل بجماهيرية عريضة وشعبية واسعة حول العالم ممن يتعلقوا بها ويعتبروا من اهم النجوم حالياً رغم سنها الصغير، وهو ما دفع الشركة المنتجة لإختيارها من أجل لعب بطولة سندريلا خاصة أن الفيلم ينتمي إلي نوعية الأعمال الموسيقية لتضمنه العديد من الأغاني التي ستغنيها كاميلا كابيلو.

كاميلا كابيلو التي تعود بأفلام سندريلا من جديد بعدما تم تقديمها في آخر فيلم منذ 5 سنوات عام 2015 حينما قامت ليلي جيمس ببطولة عمل حول سندريلا نال العديد من الجوائز تمتلك تحديات كبيرة من أجل أن تنل إعجاب الجمهور في أولي محطاتها التمثيلية، وهو ما دفعنا لتسليط الضوء علي نجمة الغناء الشابة من خلال 7 صور لها.

على جانب آخر خطفت النجمة كاميلا كابيلو الأضواء مؤخراً، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الجرامي حيث تغنت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو بوالدها وخطفت أنظار الجميع بغنائها بأغنية تعكس علاقتها بوالدها حيث أهدت لكل أب حول العالم، ومن كلمات الأغنية : "أعلم أنك سهرت الليالي تنتظرني، أنت أول رجل يحبني بصدق".

كاميلا كابيلو وبمجرد غناءها صفق لها الجميع خاصة مع وضوح التأثر علي والدها الذي كان يتقدم صفوف الجالسين بالحفل خاصة مع ظهور مقتطفات من علاقتهما معاً أثناء كليب تم عرضه في الحفل، وفور انتهاء هذا الحفل الضخم حرص كاميلا التي تبلغ 22 عاما علي معانقة والدها الذي بكي بحرارة تأثراً من كلمات أغنية ابنته.

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